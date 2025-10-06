Entre la démission surprise de Sébastien Lecornu et le shutdown Outre-Atlantique qui se poursuit, le métal jaune affiche un nouveau record ce lundi autour des 3 950$ l'once. Une flambée qui pourrait bien se poursuivre. Décryptage des moteurs de cette ascension fulgurante avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 6 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Crise politique, shutdown : l'or en route vers les 5 000$ ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro