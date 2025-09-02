Alors que François Bayrou semble sur le point de quitter le gouvernement, l’incertitude politique refait surface. Malgré des chiffres de croissance meilleurs que prévu au deuxième trimestre, l’économie française pourrait vaciller. Faut-il craindre une flambée des taux d’intérêt, une baisse de la consommation ou un gel de l’investissement ? Réponse avec Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 2 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Chute de Bayrou = récession ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
