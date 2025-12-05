 Aller au contenu principal
Automobile: Macron soutient la "préférence européenne"

information fournie par AFP Video 05/12/2025 à 15:23

Le président français Emmanuel Macron défend depuis la Chine le principe de la "préférence européenne" pour l'industrie automobile, afin de préserver la "base de production" de l'UE. SONORE

Emmanuel Macron
Automobile / Equipementiers
