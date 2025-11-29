Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

Un Airbus A320 de Latam Airlines stationné sur le tarmac de l'aéroport El Dorado à Bogota, le 28 novembre 2025 ( AFP / Sergio Yate )

Airbus a annoncé vendredi le rappel de quelque 6.000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, après un incident fin octobre aux Etats-Unis.

L'appel a provoqué retards et annulations aux quatre coins du monde, des Philippines à la Colombie.

Le constructeur aéronautique européen a annoncé dans un communiqué avoir demandé à l'ensemble des clients utilisant ce logiciel "d'arrêter immédiatement les vols" après l'analyse de la défaillance technique.

Celle-ci remontait au 30 octobre, sur un vol de JetBlue entre Cancun, au Mexique, et Newark, près de New York. L'appareil avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride.

Le décryptage de l'incident a "révélé que des radiations solaires intenses pourraient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol", a rapporté le groupe européen.

Un avion Airbus A320 à Toulouse, le 3 février 2001 ( AFP / PASCAL PAVANI )

Pour la plupart des avions, le changement de logiciel avec sa version précédente prendra "quelques heures". Mais pour quelque 1.000 avions cela impliquera le changement du matériel informatique, "ce qui prendra des semaines", a expliqué à l'AFP une source proche du dossier.

Il s'agit d'un calculateur profondeur-ailerons (ELAC) fabriqué par Thales .

Ce fournisseur d'Airbus a précisé à l'AFP qu'il n'était pas responsable du problème. "La fonctionnalité dont il est question est portée par un logiciel qui n'est pas de responsabilité Thales", a-t-il indiqué.

Airbus n'a pas précisé quelle entreprise avait conçu et mettait à jour ce logiciel. Le groupe "reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients".

"Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale", ajoute l'avionneur européen.

- "La sûreté prime" -

L'incident s'est produit en phase de croisière lorsqu'au-dessus du golfe du Mexique, l'appareil a soudainement piqué vers le bas sans intervention des pilotes.

Ceux-ci ont amorcé la phase de descente puis posé l'avion. Les pompiers de Tampa ont fait état auprès des médias américains de blessés parmi les passagers.

L'Airbus A320, entré en exploitation en 1988, est l'avion le plus vendu au monde.

A la fin septembre, Airbus avait livré 12.257 exemplaires de son A320 contre 12.254 exemplaires pour le 737 de Boeing .

Sollicité par l'AFP, JetBlue n'a pas fait de commentaire sur l'incident mais expliqué avoir déjà entamé les modifications nécessaires sur "certains A320" mais aussi des A321.

Un Airbus A320 de la compagnie JetBlue en phase d'atterrissage à l'aéroport de New York, le 7 février 2024 ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Air France a indiqué avoir annulé 35 vols vendredi, et être en train de compter dans la soirée le nombre exact pour samedi. "Les clients concernés par des annulations sont informés individuellement par SMS et email", a précisé un porte-parole.

American Airlines a dit à l'AFP avoir déjà commencé à mettre à jour le logiciel de navigation après avoir reçu la notification vendredi.

Cette compagnie prévoit que l'intervention aura été effectuée sur "la grande majorité" des quelque 340 appareils A320 concernés (elle en compte 480 au total) de sa flotte d'ici à samedi. "Quelques retards" seront dus à ces ajustements.

- "Perturbations importantes" -

Après avoir initialement assuré ne pas être "affecté", sa concurrente United Airlines a finalement dénombré six appareils concernés et dit s'attendre à "des perturbations mineures sur quelques vols".

Indigo et Air India, deux des principales compagnies aériennes indiennes, ont prévenu de retards dus à l'immobilisation de certains appareils.

Quant à Delta Air Lines, il comptait avoir effectué les mises à jour nécessaires d'ici samedi matin, sur une partie de ses A320 et A321neo.

Certaines compagnies sont particulièrement touchées. La colombienne Avianca, par exemple, estime que 70% de sa flotte est concernée, et entrevoit des "perturbations importantes dans les dix jours à venir", a-t-elle écrit dans un communiqué. La vente de billets est suspendue jusqu'au 8 décembre.

Aux Philippines, les compagnies locales Philippine Airlines et Cebu Pacific ont dû annuler plus de 40 vols et proposé remboursement et changements de dates aux passagers lésés.

Le régulateur européen de l'aviation (AESA) a indiqué dans un communiqué avoir été informé par Airbus.

"Ces mesures pourraient causer des perturbations à court terme des horaires des vols, et donc des désagréments pour les passagers. Cependant, comme c'est toujours le cas dans l'aviation, la sûreté prime sur tout", a-t-il écrit.