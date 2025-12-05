 Aller au contenu principal
Le Paris des Arts avec Kheiron et l'Orchestra Baobab

information fournie par France 24 05/12/2025 à 14:29

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit l'humoriste, acteur et réalisateur Kheiron à l'Apollo théâtre, où deux de ses spectacles sont à l’affiche : "Dragon" et "Alba et Sadaf". Puis, elle nous emmène en coulisses avec l'Orchestra Baobab, le mythique groupe sénégalais aux rythmes afro-cubains et aux traditions musicales wolof et sérère. Enfin, notre coup de cœur nous plonge dans l’univers de la céramiste Albane Herrgott, au cœur de sa galerie.

9

