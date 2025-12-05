Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit l'humoriste, acteur et réalisateur Kheiron à l'Apollo théâtre, où deux de ses spectacles sont à l’affiche : "Dragon" et "Alba et Sadaf". Puis, elle nous emmène en coulisses avec l'Orchestra Baobab, le mythique groupe sénégalais aux rythmes afro-cubains et aux traditions musicales wolof et sérère. Enfin, notre coup de cœur nous plonge dans l’univers de la céramiste Albane Herrgott, au cœur de sa galerie.
Le Paris des Arts avec Kheiron et l'Orchestra Baobab
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro