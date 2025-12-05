La COP20 Cites, dédiée à la lutte contre le trafic despèces sauvages, s'achève ce vendredi en Ouzbékistan. Dans le cadre des "Projets Héritage du G20", l'Afrique du' Sud a lancé mi-juillet la "Rhino Renaissance Campaign" pour tenter de sauver le rhinocéros de l'extinction. Elle combine des technologies de surveillance de pointe, implication des communautés locales et parfois des méthodes de conservation radicales, comme l'écornage. Un reportage de Caroline Dumay et Stefan Carstens.
Technologie de pointe et écornage pour sauver les rhinocéros en Afrique du Sud
