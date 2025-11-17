Michael Burry, héros de The Big Short, alerte depuis peu que le secteur de l'IA pourrait être à l'aube d'une crise. Faut-il y croire ? L'avis de Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Ecorama du 14 novembre 2025 enregistré depuis la Paris Investor Week, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Bulle IA : la crise annoncée par Michael Burry est-elle crédible ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
