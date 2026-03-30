Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain , leader mondial des produits et solutions pour la construction, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la protection des salariés dans la région, l’impact industriel du conflit, la flambée des coûts énergétiques, ainsi que les perspectives du groupe après la publication de ses résultats 2025
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