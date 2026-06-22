 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Premier ministre d'Albanie Edi Rama reçu par Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 22/06/2026 à 18:43

Le président français Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre d'Albanie Edi Rama pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, alors que les manifestations s'enchainent depuis trois semaines en Albanie contre un projet de complexe hôtelier lié à la famille Trump. IMAGES

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 13:17
1
2

IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

information fournie par Ecorama 14:00
3

Plus belle la vie avec l'IA ?

information fournie par France 24 21 juin
4

Les Etats-Unis affirment que les négociations avec l'Iran vont se poursuivre toute la nuit

information fournie par AFP 01:16
6
5

Bolivie: premiers affrontements entre police et paysans sous état d'exception

information fournie par AFP 04:12
1
6

Entre Meloni et Trump, divorce à l'italienne

information fournie par France 24 07:49
1
7

Coupe du monde : Lamine Yamal booste l'Espagne, la Belgique encore accrochée

information fournie par France 24 08:42
8

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Top 5 IA du 15/06/2026

information fournie par Libertify 16 juin
3

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
4

Japon: la banque centrale relève son taux au plus haut depuis 1995

information fournie par AFP 16 juin
5

Ukraine: le président Zelensky est arrivé au sommet du G7

information fournie par AFP Video 16 juin
6

Mettre fin à la guerre au Liban, la question est importante, dit l'Iran

information fournie par AFP Video 16 juin
7

Ebola en RDC : le pic reste à venir, l'épidémie pourrait durer un an, alerte la Croix-Rouge

information fournie par AFP Video 16 juin
8

Les dirigeants du G7 se réunissent pour une photo de famille

information fournie par AFP Video 16 juin
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
4

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
5

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
6

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai
7

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1
8

"Fjord" du Roumain Cristian Mungiu décroche la Palme d'or à Cannes

information fournie par AFP 24 mai
11

1 commentaire

  • 18:52

    Nouvel (et énième) exemple du désintérêt prononcé du président Macron pour la France et les Français.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank