Le président français Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre d'Albanie Edi Rama pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, alors que les manifestations s'enchainent depuis trois semaines en Albanie contre un projet de complexe hôtelier lié à la famille Trump. IMAGES
Le Premier ministre d'Albanie Edi Rama reçu par Emmanuel Macron
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