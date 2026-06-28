Des images publiées sur les réseaux sociaux le 26 juin montrent des secouristes en train d'extraire, sains et saufs, un nouveau-né et sa mère des décombres dans la ville de La Guaira, au Venezuela, deux jours après le puissant double séisme qui a fait près de 1.500 victimes.
Venezuela: Un nouveau-né sorti des décombres sain et sauf
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