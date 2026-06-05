La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation vol. 2

information fournie par Boursorama • 05/06/2026 à 14:38

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

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Dans ce 4e numéro, Jérémy Le Bescont, editorial manager at CoinShares revient sur les flux du mois écoulé et poursuit son explication en détail sur le phénomène de "tokenisation" et la façon dont elle peut impacter l'investisseur individuel.

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