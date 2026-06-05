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La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation vol. 2

information fournie par Boursorama 05/06/2026 à 14:38

"La Crypto décryptée", c'est l'émission, avec CoinShares pour vous aider à comprendre les cryptoactifs sous toutes leurs facettes : les flux, l'explication des concepts et des termes utilisés dans cet univers et bien sûr l'accompagnement concret sur la façon d'intégrer cette classe d'actifs dans votre portefeuille.

À lire aussi | La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation

Dans ce 4e numéro, Jérémy Le Bescont, editorial manager at CoinShares revient sur les flux du mois écoulé et poursuit son explication en détail sur le phénomène de "tokenisation" et la façon dont elle peut impacter l'investisseur individuel.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Cryptoactif
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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