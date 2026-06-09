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Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 09/06/2026 à 14:05

Adrien Couret, directeur général chez Aéma Groupe, était l’invité de l’émission Ecorama du 9 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la décision attendue de la BCE sur les taux, les concertations budgétaires pour 2027, les déficits publics français, les dépenses de santé, l’avenir du système de retraites, le coût économique des vagues de chaleur et du dérèglement climatique, ainsi que les risques croissants d’assurabilité des logements exposés aux inondations, aux tempêtes et aux submersions marines.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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