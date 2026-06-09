Adrien Couret, directeur général chez Aéma Groupe, était l’invité de l’émission Ecorama du 9 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la décision attendue de la BCE sur les taux, les concertations budgétaires pour 2027, les déficits publics français, les dépenses de santé, l’avenir du système de retraites, le coût économique des vagues de chaleur et du dérèglement climatique, ainsi que les risques croissants d’assurabilité des logements exposés aux inondations, aux tempêtes et aux submersions marines.
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