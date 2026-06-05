Les cryptos et le bitcoin bientôt taxés ?

La Commission européenne étudie la possibilité d’étendre la taxe sur les transactions financières aux cryptomonnaies à partir de 2028. Objectif affiché : générer de nouvelles recettes budgétaires tout en encadrant davantage un marché devenu incontournable. Une taxation de 0,1 % sur les transactions en cryptomonnaies serait-elle indolore pour les investisseurs ou risquerait-elle de freiner le développement du secteur en Europe ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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