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Les cryptos et le bitcoin bientôt taxés ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/06/2026 à 14:05

La Commission européenne étudie la possibilité d’étendre la taxe sur les transactions financières aux cryptomonnaies à partir de 2028. Objectif affiché : générer de nouvelles recettes budgétaires tout en encadrant davantage un marché devenu incontournable. Une taxation de 0,1 % sur les transactions en cryptomonnaies serait-elle indolore pour les investisseurs ou risquerait-elle de freiner le développement du secteur en Europe ? Débat entre Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternatives économiques, et Édouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro. Ecorama du 5 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 15:08

    taxer les data centers qui "cryptent" H24 et gaspillent l'électricité serait cohérant.

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