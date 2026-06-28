"On a eu une augmentation des interventions pour secours à personnes qui est extrêmement importante", a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez lors d'une visite à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), alors qu'un épisode caniculaire est en train de s'achever en France après une dizaine de jours de températures extrêmes.
Canicule en France: une augmentation de 20% des interventions pour secours à personnes (Nuñez)
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