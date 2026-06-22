Des partisans d'Abelardo de la Espriella, candidat de droite dure à la présidence colombienne, célèbrent dans la capitale de Bogota alors que l'avocat de 47 ans prend la tête du second tour des élections présidentielles face au sénateur Ivan Cepeda, membre du parti de gauche au pouvoir. Avec plus de 99% des bureaux de vote ayant transmis leurs résultats, l'homme d'affaires novice en politique recueille 49,66% des voix, selon les résultats préliminaires. IMAGES
Présidentielle en Colombie : les partisans de la Espriella célèbrent à Bogota
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