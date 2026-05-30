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Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française
information fournie par AFP 30/05/2026 à 15:19

Le philosohe et sociologue français Edgar Morin, le 20 octobre 2012 à Paris ( AFP / Fred DUFOUR )

Le philosohe et sociologue français Edgar Morin, le 20 octobre 2012 à Paris ( AFP / Fred DUFOUR )

Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique française et voix respectée à gauche, le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi à l'âge de 104 ans, et sa mémoire a été saluée samedi par une pluie d'hommages.

"Jusqu'à ses derniers jours, Edgar Morin est demeuré attentif au monde, aux autres et aux grands enjeux humains qui ont nourri sa pensée", écrit samedi matin son épouse, Sabah Abouessalam Morin, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Aujourd'hui, le vide qu’il laisse est immense. Mais son courage, sa fidélité aux êtres et aux idées, son exigence morale et son espérance continuent de nous accompagner", ajoute-t-elle.

"Edgar Morin était l'humanisme fait personne", a estimé le président de la République, Emmanuel Macron, en adressant à ses proches "les condoléances de la Nation".

Ce "penseur du siècle", comme l'a qualifié M. Macron, était l'auteur d'une œuvre très diverse, connue bien au-delà de la France et qui se voulait une réflexion sur l'Homme à partir des données de la science.

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin lors d'une conférence de presse, le 8 août 2011 à Porto Alegre, au Brésil ( AFP / JEFFERSON BERNARDES )

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin lors d'une conférence de presse, le 8 août 2011 à Porto Alegre, au Brésil ( AFP / JEFFERSON BERNARDES )

Malgré son grand âge, il était toujours présent et écouté dans le débat intellectuel, et les médias étaient friands de sa parole.

Le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a adressé un "salut ému" à cet "antifasciste, résistant, théoricien de la complexité". Il a rappelé que l'intellectuel avait "pris sa part dans la protestation contre le massacre des Palestiniens à Gaza".

- "Pensée complexe" -

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a salué un "combattant infatigable pour la liberté, philosophe de la +pensée complexe+ qu'il jugeait un besoin vital".

Il a "traversé le siècle en l'éclairant", a estimé François Hollande. Avec l'ex-président de la République, Edgar Morin avait cosigné en 2012 le livre d'entretien "Dialogue sur la politique, la gauche et la crise".

Le sociologue Egdar Morin, le 11 septembre 2001 dans son bureau à Paris ( AFP / THOMAS COEX )

Le sociologue Egdar Morin, le 11 septembre 2001 dans son bureau à Paris ( AFP / THOMAS COEX )

"Il aimait confronter ses idées à tout ce qui était différent" et "nos débats pouvaient durer des heures", a réagi l'ancien ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, avec qui Edgar Morin avait coécrit "Quelle école voulons-nous?" en 2020.

"Il nous lègue l'espérance d’une politique de civilisation à même de reconstruire un monde effondré", a renchéri l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin.

Docteur honoris causa de 38 universités étrangères, Edgar Morin a écrit une quarantaine d'ouvrages, largement traduits. Parmi eux, "Autocritique" (1959), qui relate son exclusion du PCF et ses propres aveuglements face au stalinisme, "La Rumeur d'Orléans" (1969), sur une rumeur antisémite, "La méthode" (1977-2004), son oeuvre majeure en six volumes, et plusieurs livres sur l'écologie, thème qui lui tenait à coeur.

Son dernier ouvrage, "Y a-t-il des leçons de l'Histoire?", est sorti en 2025.

"Le cheminement d'Edgar Morin est une méthode pour l'avenir", a jugé l'Unesco. En juillet 2021, il avait donné une "conférence du centenaire" au siège de l'organisation à Paris à l'occasion de ses 100 ans.

- Résistance -

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste, a assuré que ce secteur rendrait "hommage prochainement" à celui qui "restera une boussole".

L'originalité d'Edgar Morin a été de refuser la parcellisation de la connaissance, au profit d'une vision culturelle et scientifique pluridisciplinaire. À la fois historien, philosophe et scientifique, ce juif laïque a tenté de briser les frontières entre les disciplines.

De son vrai nom Edgar Nahoum, il est né enfant unique le 8 juillet 1921 à Paris, dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, émigrée à Paris.

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin, le 30 août 2022 à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Le philosophe et sociologue français Edgar Morin, le 30 août 2022 à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

En 1941, il rejoint le Parti communiste et entre dans la Résistance sous le pseudonyme de Morin. Puis la publication d'"Autocritique" marque les esprits. A cette époque, Edgar Morin est aussi l'un des fondateurs du comité des intellectuels contre la guerre d'Algérie.

Soixante ans plus tard, l'intellectuel est au cœur d'une affaire qui fait grand bruit: il est poursuivi pour antisémitisme par deux associations. Elles visent une tribune dont il était coauteur en 2002, selon laquelle "les juifs qui furent les victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens". Il gagne en cassation.

Longtemps établi à Paris, ce père de deux filles vivait à Montpellier depuis quelques années.

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2 commentaires

  • 13:30

    Encensé par les UEuropéistes, par ceux qui veulent dissoudre les états nations.

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