 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Défense : l’introduction en Bourse de KNDS est-elle une bonne affaire ?

information fournie par Ecorama 25/06/2026 à 14:00

KNDS, acteur clé de l’industrie européenne de défense terrestre, s’apprête à entrer en Bourse avec une valorisation attendue entre 15 et 18 milliards d’euros. Groupe franco-allemand, fournisseur de chars, de véhicules blindés et de canons Caesar, KNDS arrive sur les marchés dans un contexte de dépenses militaires élevées mais aussi de performances plus contrastées pour les valeurs de la défense. L’opération représente-t-elle une opportunité pour les investisseurs ? L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 25 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Défense

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
2

Canicule: la France va de record en record, la clim' fait débat

information fournie par AFP 24 juin
3

Canicule en Europe: nouveau record de chaleur en France, alertes rouges au Royaume-Uni

information fournie par AFP 24 juin
1
4

Australie : le fléau des lapins, espèce devenue invasive

information fournie par France 24 24 juin
5

Examen: pas de report du brevet malgré la canicule

information fournie par AFP 24 juin
6

Les soldes en pleine canicule: "catastrophe" pour certains, "aubaine" pour d'autres

information fournie par AFP 24 juin
7

Mondial-2026: Le Portugal balaie l'Ouzbékistan, Ronaldo en mode superstar

information fournie par AFP Video 24 juin
8

Canicule: les urgences de Toulouse "tiennent" pour le moment

information fournie par AFP Video 24 juin
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
3

Albanie: des milliers de manifestants à Tirana contre la construction d'un hôtel de luxe lié à Trump

information fournie par AFP Video 20 juin
4

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
5

Présidentielle: aux côtés de Boualem Sansal, Retailleau promet de "remettre la France à l'endroit"

information fournie par AFP 20 juin
5
6

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
7

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
8

La canicule s'installe dans la durée, Macron appelle à une "grande vigilance"

information fournie par AFP 18 juin
3
1

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
2

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai
3

Des marchés trop confiants sur la fin de la guerre en Iran ?

information fournie par Ecorama 27 mai
2
4

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard (Maat Pharma), Didier Laurens (Advicenne)

information fournie par Boursorama 28 mai
3
5

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
6

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
7

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
8

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4

3 commentaires

  • 15:10

    La participation d'un état dans le capital d'une société est toujours une mauvaise affaire , alors deux états ????

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank