Défense : l’introduction en Bourse de KNDS est-elle une bonne affaire ?

KNDS, acteur clé de l’industrie européenne de défense terrestre, s’apprête à entrer en Bourse avec une valorisation attendue entre 15 et 18 milliards d’euros. Groupe franco-allemand, fournisseur de chars, de véhicules blindés et de canons Caesar, KNDS arrive sur les marchés dans un contexte de dépenses militaires élevées mais aussi de performances plus contrastées pour les valeurs de la défense. L’opération représente-t-elle une opportunité pour les investisseurs ? L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 25 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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