Le travailliste Andy Burnham prête serment en tant que député de Makerfield au Parlement de Westminster à Londres, étape nécessaire pour prendre la tête du Labour et devenir Premier ministre.L'ancien maire de Manchester est le favori pour devenir le septième Premier ministre britannique en une décennie. IMAGES
GB : Andy Burnham investi député, étape nécessaire pour devenir Premier ministre
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