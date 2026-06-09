SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

À trois jours de son introduction à Wall Street, SpaceX suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme. Avec une valorisation attendue autour de 1770 milliards de dollars, l’entreprise d’Elon Musk affiche des ambitions considérables, mais aussi des multiples de valorisation jugés excessifs par plusieurs analystes. Les investisseurs doivent-ils croire au rêve spatial et technologique vendu par SpaceX, ou se méfier d’un prix déjà très élevé au regard des fondamentaux actuels ? L’analyse d’Éric Lewin, président d’EL Finances. Ecorama du 9 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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