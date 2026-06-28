Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez salue les responsables des secours présents au poste de commandement sur les lieux du crash d'un avion lors d'un baptême de parachutisme qui a fait 11 morts près de Nancy. IMAGES
Le ministre de l'Intérieur arrive sur les lieux du crash d'un avion qui a fait 11 morts
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