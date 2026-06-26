OpenAI, Mistral AI, Alta Ares : les levées de fonds s’accélèrent dans la tech

information fournie par Ecorama • 26/06/2026 à 14:00

Au programme du Journal de la Tech cette semaine : la nouvelle promotion du Next40/120, marquée par une place croissante des deeptechs parmi les startups françaises les plus prometteuses. On revient aussi sur Mistral AI, qui pourrait de nouveau lever des fonds pour financer ses modèles et ses centres de données, ainsi que sur Alta Ares, spécialiste de la détection de drones et de missiles par intelligence artificielle, qui lève 50 millions d’euros. Enfin, le programme Je choisis la French Tech s’étend au niveau européen et VivaTech signe une édition record pour ses 10 ans. Tic Tech du 26 juin 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.