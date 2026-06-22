L'Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

Une femme se rafraîchit à une fontaine brumisatrice à Berlin, le 22 juin 2026 lors d'un épisode de canicule en Europe ( AFP / John MACDOUGALL )

Des records de chaleur absolus ont été battus lundi en France où la température moyenne en juin n'a jamais été aussi élevée, alors qu'une grande partie de l'Europe suffoque, les autorités prenant des mesures spéciales pour réduire l'impact des températures.

Il s'agit de la deuxième vague à frapper l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces vagues de chaleur.

. France: deux enfants morts de chaleur

En France, des records absolus de chaleur ont été battus comme à Rennes (Ouest) avec 40,6°C, ou Bordeaux avec 41,9°C. Record national à Chateaumeillant (centre) avec 43,3°C.

Deux enfants de deux et quatre ans ont été retrouvés morts de chaud dans la voiture de leurs parents à Carpentras (sud), et 13 personnes ont péri par noyade ce weeekend en cherchant de la fraîcheur.

L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes sur 30 stations de référence, a atteint 29,2°C selon la valeur provisoire établie lundi, un "record" pour le mois de juin, a précisé Météo-France.

Autre record, l'agence météorologique a placé pour la journée de mardi plus de la moitié des départements (54) en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximal.

Une passante tient un ventilateur portatif devant la fontaine du Trocadéro, le 22 juin 2026 à Paris, lors d'un épisode de canicule en France ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Un total de 1.342 écoles et collèges sont fermés lundi.

. Péninsule ibérique: "chaleur intense"

En Espagne, la vague de chaleur affecte surtout le Pays basque (nord), où l'alerte rouge a été sonnée quand le mercure a dépassé les 40ºC. Les autorités ont demandé à la population de garder les fenêtres fermées et de ne pas utiliser d'appareils électroménagers générateurs de chaleur.

"Les températures baisseront jeudi, mais la chaleur restera intense", prévient l'agence météorologique espagnole Aemet.

Au Portugal, mardi sera la journée la plus chaude selon l'agence météorologique. Seules trois zones de l'intérieur nord et centre ont été placées sous alerte orange, où les vents faibles accentueront "l'inconfort thermique", selon l'agence.

. Benelux: "chaleur oppressante"

Plus au nord, cette semaine pourrait être "la plus chaude jamais enregistrée en Belgique", avec une température moyenne supérieure à 27°C, selon David Dehenauw, responsable des prévisions à l'institut météorologique IRM. Certains trains aux heures de pointe ont été annulés lundi et mardi, a affirmé la SNCB, la société nationale des chemins de fer.

Carte d'Europe de l'Ouest montrant l'évolution des températures à 15 heures GMT du 22 au 25 juin 2026, d'après les prévisions de l'ECMWF (Copernicus) au 22 juin à 0h GMT ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Aux Pays-Bas, les températures pourraient grimper jusqu'à 37°C d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions locales. Un "code jaune" est en vigueur dans tout le pays en raison d'une "chaleur désagréable et oppressante".

Allemagne: hausse des noyades !

La canicule a accru le nombre de noyades accidentelles avec cinq décès au cours du weekend, selon la police lundi. Deux hommes de 20 et 22 ans se sont noyés dans des lacs en Bavière et une femme de 79 ans a péri dans la mer Baltique. Deux autres personnes se sont noyées dans des lacs au Brandenburg et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Des baigneurs au pied d'un plongeoir en bois dans un lido du lac Ammersee,l e 22 juin 2026 en Allemagne où les températures atteignent 30°C ( AFP / Karl-Josef Hildenbrand )

La chaleur ne frappe pas encore trop fort, mais le plus dur est à venir, la barre des 40°C pourrait être franchie jeudi et vendredi dans l'ouest et le sud-ouest. Le record d'Allemagne - 41,2°C – pourrait tomber.

Des établissements scolaires, notamment dans le sud-ouest (Bade-Wurtemberg), mettent en pratique le "Hitzefrei", la fin anticipée des cours quand le thermomètre dépasse 25°C.

. Royaume-Uni: "chaleur extrême"

Une alerte rouge pour "chaleur extrême" a été déclarée pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du Royaume-Uni, événement rare dans le pays, a annoncé lundi l'agence météorologique britannique Met Office.

Un piéton s'abrite du soleil sous un parapluie en traversant Hyde Park, le 22 juin 2026 à Londres, lors d'un épisode de canicule ( AFP / Brook Mitchell )

"Les températures maximales à l'ombre dépasseront 37°C et pourront même atteindre 38 à 40°C à certains endroits" d'une zone qui comprend Londres, Birmingham, Cardiff au pays de Galles.

Plusieurs écoles dans le sud-ouest de l'Angleterre prévoient de terminer la journée plus tôt et certains trains vers l'ouest de Londres ont été annulés. Le principal syndicat de chefs d'établissements a exhorté le gouvernement à "rapidement (...) améliorer et moderniser les bâtiments scolaires" en insistant sur "la ventilation et, potentiellement, la climatisation".

. Italie: la Fashion Week milanaise en short

La bise se faisait à distance pour ne pas mélanger les sueurs, et le public tentait de se rafraîchir avec de petits ventilateurs électriques.

Et si la veste et la cravate restaient réglementaires pour les mannequins, le short et la jupe étaient permis, et leur tête était protégée par de larges chapeaux de paille.

. Europe Centrale: jusqu'au week-end

En Suisse, il est très probable que la chaleur se poursuive jusqu'au weekend prochain, avec un niveau de température encore légèrement en hausse à partir de mardi, pour atteindre son apogée en deuxième partie de semaine, selon MétéoSuisse.

Même tendance en Autriche où la vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des températures supérieures à 35°C sur une grande partie du pays, selon le service météorologique national.

. Balkans: 38°C

Dans les Balkans, des températures élevées sont prévues dans certaines régions de Croatie et de Serbie au cours des prochains jours, le mercure pouvant atteindre 35°C. Et en Macédoine du Nord, les prévisions pour lundi annoncent jusqu'à 38°C dans certaines régions, tout comme en Bosnie-Herzégovine.