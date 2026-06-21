49 départements seront placés "en vigilance rouge canicule" à partir de lundi midi, indique le ministre délégué chargé de la Transition écologique Mathieu Lefèvre, citant des chiffres de Météo-France.
Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)
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