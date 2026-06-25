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Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?

information fournie par Ecorama 25/06/2026 à 14:10

L’or est repassé sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre, en forte baisse par rapport à son record de janvier. Anticipations de hausse des taux de la Fed, arbitrages des investisseurs vers des placements rémunérateurs, prises de bénéfices et achats persistants des banques centrales : faut-il voir dans ce recul une phase baissière durable ou une opportunité pour revenir sur le métal jaune ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 25 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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