Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?

L’or est repassé sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre, en forte baisse par rapport à son record de janvier. Anticipations de hausse des taux de la Fed, arbitrages des investisseurs vers des placements rémunérateurs, prises de bénéfices et achats persistants des banques centrales : faut-il voir dans ce recul une phase baissière durable ou une opportunité pour revenir sur le métal jaune ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 25 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.