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Accident d'avion mortel près de Nancy: "ça fait très mal au cœur," réagit un résident

information fournie par AFP Video 28/06/2026 à 18:33

"Ça fait très mal au cœur," réagit un résident de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) suite à un accident d'avion lors d'un baptême de parachutisme près de Nancy qui a fait 11 morts. Il s'agit de l'accident d'avion le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial. (COMPLETE VIDB8KQ6T3_FR, VIDB8KT8CQ_FR) IMAGES

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