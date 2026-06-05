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La Russie de Poutine recule sur le front ukrainien : l'UE peut-elle forcer Moscou à la paix ?

information fournie par France 24 05/06/2026 à 18:00

La guerre en Ukraine connait actuellement beaucoup de mouvements : les Russes ont perdu 280 kilomètres carrés de territoire depuis le début de l'année alors qu'ils progressaient en 2025. De leur côté, les Ukrainiens sont parvenus à frapper le cœur de Saint-Pétersbourg, où se tenait un forum économique. Dos au mur, la Russie fait pleuvoir les drones et les missiles balistiques sur l'Ukraine.

Guerre en Ukraine
Défense
Vladimir Poutine

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1 commentaire

  • 18:16

    Le terrorisme ukrainien n'est pas la guerre. La vraie guerre, c'est la Russie qui peut la mener quand elle le voudra. Pour l'instant, elle agit à l'économie, c'est ce que les russophobes ne comprennent pas. Ils ne tarderont plus à comprendre.

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