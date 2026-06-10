Des aurores australes, filmées par l’astronaute de la Nasa Jessica Meir depuis la capsule Dragon de SpaceX, sont vues depuis l’espace.
Des aurores australes vues depuis la Station spatiale internationale
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