Un scandale environnemental et humain de grande ampleur. L'ONG Environmental Justice Foundation (EJS) a publié une enquête sur la pêche au calmar. Elle a recueilli le témoignage de plus 400 marins victimes de travail forcé et de violences sur des bateaux, principalement chinois, en haute mer. Ils décrivent une pêche destructrice qui décime les populations de calmars avec des effets dévastateurs sur tout l'écosystème mais aussi des pêches illégales et barbares de dauphins, requins, phoques, etc.
Pêche au calmar: enquête sur une destruction de grande ampleur
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