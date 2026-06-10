Les Sénateurs observent une minute de silence pour Lyhanna, la collégienne retrouvée morte jeudi et dont le principal suspect était visé par une plainte pour viols sur mineure. IMAGES
Lyhanna : minute de silence au Sénat
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