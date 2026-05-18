Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

Alors que les marchés scrutent les choix économiques de Donald Trump, les révélations sur ses investissements personnels relancent les questions autour des liens entre pouvoir politique et intérêts financiers. Portefeuille très exposé aux grandes valeurs américaines, arbitrages massifs et absence de mise sous gestion indépendante : les placements du président américain interrogent autant sur leur logique financière que sur les enjeux éthiques qu’ils soulèvent. Les explications de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 18 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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