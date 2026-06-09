Le député LIOT David Taupiac demande qu'un projet de loi déjà déposé sur les violences sexuelles envers les enfants et les femmes soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, au lieu de "bricoler une loi qui est déjà dans les tuyaux sous le coup de l'émotion". Suite à l'affaire Lyhanna, le gouvernement envisage d'intégrer de nouvelles dispositions à un autre projet de loi sur la protection de l'enfance, déjà présenté en Conseil des ministres il y a dix jours, et que le gouvernement entend faire étudier au Parlement en juillet. SONORE
Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"
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