Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video • 09/06/2026 à 14:13

Le député LIOT David Taupiac demande qu'un projet de loi déjà déposé sur les violences sexuelles envers les enfants et les femmes soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, au lieu de "bricoler une loi qui est déjà dans les tuyaux sous le coup de l'émotion". Suite à l'affaire Lyhanna, le gouvernement envisage d'intégrer de nouvelles dispositions à un autre projet de loi sur la protection de l'enfance, déjà présenté en Conseil des ministres il y a dix jours, et que le gouvernement entend faire étudier au Parlement en juillet. SONORE