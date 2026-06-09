Un avion de chasse escorte l'avion du pape Léon XIV à destination de Barcelone, au quatrième jour de sa visite en Espagne. Le pape doit célébrer la messe dans la basilique de la Sagrada Familia et bénir la nouvelle tour qui en fait l'église la plus haute du monde. IMAGES
Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone
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