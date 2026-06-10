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La Patrouille de France survole la Statue de la Liberté

information fournie par AFP Video 10/06/2026 à 16:48

La Patrouille de France a survolé mardi la Statue de la Liberté à New York, une opération exceptionnelle organisée dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

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