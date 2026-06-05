En France, sans doute un dénouement tragique dans l'affaire de la disparition de la petite Lyhanna dans le Gers. Le corps d'un enfant qui portait les mêmes vêtements que la fillette a été retrouvé ce jeudi. Le principal suspect, Jérôme Barrella, avait déjà fait l'objet de signalements. Y a-t-il eu des défaillances de la justice ? En tous cas, le gouvernement a ouvert une enquête administrative. Un nouvel exemple d’une justice jugée trop lente, trop procédurière et qui manque d'effectifs.
Justice : 4 fois moins de procureurs en France qu'en Europe !
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