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Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 18/05/2026 à 14:05

Philippe Guillemot, PDG du groupe Vallourec, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’activité de Vallourec, les perspectives du secteur pétro-gazier, la solidité des commandes des majors, les effets des perturbations autour du détroit d’Ormuz, mais aussi la transformation financière et industrielle du groupe depuis 2022.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

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