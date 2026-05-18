Philippe Guillemot, PDG du groupe Vallourec, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’activité de Vallourec, les perspectives du secteur pétro-gazier, la solidité des commandes des majors, les effets des perturbations autour du détroit d’Ormuz, mais aussi la transformation financière et industrielle du groupe depuis 2022.
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