Au Nord-Est du Rwanda, un centre accueille des anciens combattants pour la plupart issus des FDLR (les Forces démocratiques de libération du Rwanda), un groupe armé initialement formé dans l'Est de la RDC par ceux ayant commis le génocide rwandais en 1994. Les bénéficiaires y reçoivent des cours d'histoire, des formations professionnelles et un soutien psychologique.
Au Rwanda, un camp de réhabilitation pour "génocidaires" venus de RDC
