Agnès Verdier-Molinié (IFRAP) : "C'est une aberration de pousser fiscalement nos entrepreneurs à partir de France !"

17/09/2025

Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 17 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la suppression des privilèges à vie des anciens ministres, les coupes envisagées dans le train de vie de l’État, la pression fiscale croissante sur les entreprises, ainsi que les propositions de taxation des grandes fortunes, au cœur des négociations budgétaires entre le gouvernement et les partis d’opposition.

  • 14:35

    Plus que les riches, c'est la propriété des entreprises qui quittera le pays, au gré des taxes Zucman et des successions. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ISF pour les ETI , rachetées par leurs fournisseurs et clients voisins européens. On voit le résultat : l'industrie s'est évaporée et les gilets jaunes sont apparus . Aucune subvention ne suffira à rétablir une dynamique positive. Tous prolétaires et assistés ? Chouette !

L'offre BoursoBank