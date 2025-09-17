Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 17 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la suppression des privilèges à vie des anciens ministres, les coupes envisagées dans le train de vie de l’État, la pression fiscale croissante sur les entreprises, ainsi que les propositions de taxation des grandes fortunes, au cœur des négociations budgétaires entre le gouvernement et les partis d’opposition.
Agnès Verdier-Molinié (IFRAP) : "C'est une aberration de pousser fiscalement nos entrepreneurs à partir de France !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
