Détection de la soumission chimique: "une expérimentation dans trois régions" (Bergé)

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, annonce "une expérimentation dans trois régions" pour la détection de soumission chimique, lors d'un déplacement au CHU de Nantes. "On doit réussir à avoir un protocole extrêmement solide avec l'ensemble des professionnels de santé", explique-t-elle.
