Lisa Barbelin vient de signer un excellent résultat avec une 3ème place lors du tournoi international de Nîmes (France). Cette épreuve fait partie du circuit mondial en salle de tir à l’arc (Indoor World Series). Prochain objectif : un nouveau titre de championne d'Europe de tir à 18m en salle. L'archère reprend confiance après une saison 2025 décevante. L'un de ses secrets vient d'une meilleure préparation mentale pour gérer la pression du haut niveau.
Tir à l'arc : Lisa Barbelin vise un nouveau titre de championne d'Europe de tir à 18m en salle
