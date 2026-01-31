Au programme ce matin : Alten , Chevron, Forvia , Sanofi , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 30/01/2026
Valeurs associées
|82,600 EUR
|Euronext Paris
|+16,75%
|177,020 USD
|NYSE
|+3,43%
|13,805 EUR
|Euronext Paris
|-1,36%
|79,200 EUR
|Euronext Paris
|+2,75%
|7,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,14%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro