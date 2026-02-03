Thomas Coville (Sodebo) et ses six membres d'équipage ont bouclé dimanche au large de Brest le tour du monde sans escale en un temps record de 40 jours 10 heures 45 minutes, soit 12 heures et 44 minutes de mieux que le précédent record du Trophée Jules Verne. Créé en 1993 par Titouan Lamazou et Florence Arthaud, le trophée Jules Verne consiste à faire le tour du monde à la voile en moins de 80 jours, sans assistance externe.
Voile : nouveau record autour du monde établi par Thomas Coville (Sodebo) et son équipage.
