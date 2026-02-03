 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voile : nouveau record autour du monde établi par Thomas Coville (Sodebo) et son équipage.

information fournie par France 24 03/02/2026 à 23:13

Thomas Coville (Sodebo) et ses six membres d'équipage ont bouclé dimanche au large de Brest le tour du monde sans escale en un temps record de 40 jours 10 heures 45 minutes, soit 12 heures et 44 minutes de mieux que le précédent record du Trophée Jules Verne. Créé en 1993 par Titouan Lamazou et Florence Arthaud, le trophée Jules Verne consiste à faire le tour du monde à la voile en moins de 80 jours, sans assistance externe.

Sport

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte

information fournie par AFP 03 févr.
3

Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

information fournie par AFP 02 févr.
4

Petite histoire du nucléaire iranien

information fournie par France 24 03 févr.
5

Top 5 IA du 02/02/2026

information fournie par Libertify 03 févr.
6

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
7

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
8

La reprise du dialogue avec Poutine "est en train de se préparer" déclare Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 03 févr.
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
3

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
6

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
7

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
8

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
4

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
5

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
6

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
7

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
8

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank