Après une restructuration d’ampleur et des résultats en forte dégradation, Ubisoft a perdu près de 40 % en séance, ravivant les doutes sur sa capacité à se redresser. Entre abandon de projets, économies massives, gouvernance contestée et échéances financières lourdes, l’éditeur français traverse l’une des crises les plus profondes de son histoire. Les investisseurs s’interrogent désormais sur la viabilité du plan de transformation… et sur le risque d’un rachat. Décryptage avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 27 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
