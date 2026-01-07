Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse • 07/01/2026 à 16:30

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

✅ On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, Thalès et le Brent

✅ Le portefeuille virtuel et les alertes

✅ Le coup de cœur des traders sur GTT, Schneider et Sartorius

✅ Le quiz sur les tops et les flops du CAC40 en 2025

Emission enregistrée le 7 janvier 2026.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

🖇️ Abonnez-vous à notre chaîne Youtube Société Générale Produits de Bourse et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de Trade ou pas Trade!

🌐 Site internet de Société Générale Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/

Découvrez notre activité d'émetteur de Produits de Bourse: https://sgbourse.fr/pourquoi-les-produits-de-bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Twitter: https://twitter.com/SG_Bourse

Société Générale Produits de Bourse sur Facebook: https://www.facebook.com/SGBourse

Société Générale Produits de Bourse sur LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/societegeneraleproduitsdebourse

#risquedeperteducapital #PUB #bourse #produitsdebourse #turbo #levier #investissement #placement #revenu #finance #trading #investir #trade #Eurostoxx50 #S&P500 #S&P #GTT #Brent #Schneider #Sartorius #Thalès