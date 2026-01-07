 Aller au contenu principal
Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07/01/2026 à 16:30

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

✅ On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, Thalès et le Brent
✅ Le portefeuille virtuel et les alertes
✅ Le coup de cœur des traders sur GTT, Schneider et Sartorius
✅ Le quiz sur les tops et les flops du CAC40 en 2025

Emission enregistrée le 7 janvier 2026.
Pétrole et parapétrolier

L'offre BoursoBank