Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis

David Guiraud, député La France insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Roubaix, à Paris, le 20 juin 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

"On peut faire une photo ?" Sur un marché à Roubaix, David Guiraud (LFI) déambule en vedette. Si son parti a fait de cette ville populaire du Nord une cible, il devra surmonter abstention et divisions à gauche pour espérer la conquérir.

"C'est le festival de Cannes", s'amuse l'élu de 33 ans en répondant aux sollicitations dans le quartier du Pile. En arpentant les allées bordées de petites maisons ouvrières en briques rouges, le candidat martèle sa consigne: "Il faut voter !"

Parachuté de Seine-Saint-Denis aux législatives de 2022, David Guiraud a été élu député de la 8e circonscription du Nord sous l'étiquette Nupes avant d'être reconduit en 2024.

Il a depuis cherché à s'ancrer dans cette ville de près de 100.000 habitants, où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'Insee.

"Il défend les gens d'en bas et n'a pas froid aux yeux", affirme sur le marché une habitante qui souhaite rester anonyme.

Absente du conseil municipal, LFI domine les scrutins nationaux à Roubaix: Jean-Luc Mélenchon y avait recueilli 52,5% des voix au premier tour de la présidentielle en 2022.

Roubaix "compte une population jeune, marquée par la précarité sociale et en partie issue de l'immigration, donc confrontée à des discriminations. Les discours de La France insoumise sur ces sujets ainsi que sur les conflits internationaux y trouvent un écho", analyse le politologue Tristan Haute, lui-même proche de LFI.

David Guiraud a officialisé sa candidature dès 2024. Une entrée en campagne en solitaire qui a crispé une partie de la gauche roubaisienne.

Il a considéré "que les autres devaient naturellement se ranger derrière lui, ça n'a pas fonctionné", commente Mehdi Chalah, socialiste rallié à la liste divers gauche de Karim Amrouni.

Selon lui, LFI fait de Roubaix un "laboratoire" et "David Guiraud n'est que le produit d'un parti national, qui veut exposer ici une vision nationale de La France insoumise à un an d’une présidentielle".

Quand on est membre de LFI, "on porte une seule ambition: amener Jean-Luc Mélenchon au pouvoir", abonde le principal rival de LFI Karim Amrouni, déjà candidat en 2020 et conseiller municipal d'opposition.

- "Pas de +Mélenchon-ville+ !" -

"Nous ne sommes ni une vitrine ni un laboratoire", rétorque David Guiraud. "Mais on peut faire la démonstration politique qu'une autre manière de gérer les communes est possible, avec des programmes ambitieux, sans se renier".

Pour l'heure, la plus grande ville dirigée par le mouvement de gauche radicale est Fâches-Thumesnil, dans la banlieue de Lille (18.000 habitants).

Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a tenu samedi un meeting à Roubaix pour soutenir son candidat, consacrant une large part de son discours aux situations nationale et internationale ainsi qu'à la lutte contre l'islamophobie. Il a également vivement attaqué les socialistes: "Punissez-les sévèrement partout où vous les trouvez".

Pour ses opposants, LFI est à Roubaix "à l’épreuve de la réalité du quotidien". "Les questions de tranquilité publique et de sécurité font partie des priorités", souligne M. Chalah. Or, David Guiraud "revient-il sur ses propos pendant les émeutes lorsqu'il disait ne pas appeler au calme ?".

Alors que LFI prône le désarmement de la police municipale, M. Guiraud s'y oppose à Roubaix: "Quand on veut être maire d'une ville, il faut prouver qu'on va bien la gérer".

David Guiraud "a une image de sniper de l'Assemblée nationale qu'il met en scène sur les réseaux. C'est un candidat TikTok", raille le centriste Alexandre Garcin, devenu maire en décembre après la condamnation définitive de Guillaume Delbar (DVD) dans une affaire de fraude fiscale.

Le candidat divers droite André Hibon appelle, lui, à "un Front Républicain" contre LFI. "Je ferai tout pour que Roubaix ne devienne pas +Mélenchon ville+".

Reste l'inconnue majeure: la participation. A Roubaix, "l'abstention est beaucoup plus importante qu'au niveau national (...) Quand ça vote très peu, comme aux municipales de 2020, ça ne vote pas nécessairement à gauche", prévient Tristan Haute.

L'abstention à Roubaix avait dépassé 77% aux municipales de 2020.

D'où ce paradoxe: "Une ville qui accorde 52% de ses voix à Jean-Luc Mélenchon mais qui est dirigée par la droite". Alors, "toute la stratégie locale de La France insoumise consiste à mobiliser les abstentionnistes, avec une occupation massive du terrain", résume le politologue.