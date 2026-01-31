 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis
information fournie par AFP 31/01/2026 à 21:14

David Guiraud, député La France insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Roubaix, à Paris, le 20 juin 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

David Guiraud, député La France insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Roubaix, à Paris, le 20 juin 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

"On peut faire une photo ?" Sur un marché à Roubaix, David Guiraud (LFI) déambule en vedette. Si son parti a fait de cette ville populaire du Nord une cible, il devra surmonter abstention et divisions à gauche pour espérer la conquérir.

"C'est le festival de Cannes", s'amuse l'élu de 33 ans en répondant aux sollicitations dans le quartier du Pile. En arpentant les allées bordées de petites maisons ouvrières en briques rouges, le candidat martèle sa consigne: "Il faut voter !"

Parachuté de Seine-Saint-Denis aux législatives de 2022, David Guiraud a été élu député de la 8e circonscription du Nord sous l'étiquette Nupes avant d'être reconduit en 2024.

Il a depuis cherché à s'ancrer dans cette ville de près de 100.000 habitants, où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'Insee.

"Il défend les gens d'en bas et n'a pas froid aux yeux", affirme sur le marché une habitante qui souhaite rester anonyme.

Absente du conseil municipal, LFI domine les scrutins nationaux à Roubaix: Jean-Luc Mélenchon y avait recueilli 52,5% des voix au premier tour de la présidentielle en 2022.

Roubaix "compte une population jeune, marquée par la précarité sociale et en partie issue de l'immigration, donc confrontée à des discriminations. Les discours de La France insoumise sur ces sujets ainsi que sur les conflits internationaux y trouvent un écho", analyse le politologue Tristan Haute, lui-même proche de LFI.

David Guiraud a officialisé sa candidature dès 2024. Une entrée en campagne en solitaire qui a crispé une partie de la gauche roubaisienne.

Il a considéré "que les autres devaient naturellement se ranger derrière lui, ça n'a pas fonctionné", commente Mehdi Chalah, socialiste rallié à la liste divers gauche de Karim Amrouni.

Selon lui, LFI fait de Roubaix un "laboratoire" et "David Guiraud n'est que le produit d'un parti national, qui veut exposer ici une vision nationale de La France insoumise à un an d’une présidentielle".

Quand on est membre de LFI, "on porte une seule ambition: amener Jean-Luc Mélenchon au pouvoir", abonde le principal rival de LFI Karim Amrouni, déjà candidat en 2020 et conseiller municipal d'opposition.

- "Pas de +Mélenchon-ville+ !" -

"Nous ne sommes ni une vitrine ni un laboratoire", rétorque David Guiraud. "Mais on peut faire la démonstration politique qu'une autre manière de gérer les communes est possible, avec des programmes ambitieux, sans se renier".

Pour l'heure, la plus grande ville dirigée par le mouvement de gauche radicale est Fâches-Thumesnil, dans la banlieue de Lille (18.000 habitants).

Le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, a tenu samedi un meeting à Roubaix pour soutenir son candidat, consacrant une large part de son discours aux situations nationale et internationale ainsi qu'à la lutte contre l'islamophobie. Il a également vivement attaqué les socialistes: "Punissez-les sévèrement partout où vous les trouvez".

Pour ses opposants, LFI est à Roubaix "à l’épreuve de la réalité du quotidien". "Les questions de tranquilité publique et de sécurité font partie des priorités", souligne M. Chalah. Or, David Guiraud "revient-il sur ses propos pendant les émeutes lorsqu'il disait ne pas appeler au calme ?".

Alors que LFI prône le désarmement de la police municipale, M. Guiraud s'y oppose à Roubaix: "Quand on veut être maire d'une ville, il faut prouver qu'on va bien la gérer".

David Guiraud "a une image de sniper de l'Assemblée nationale qu'il met en scène sur les réseaux. C'est un candidat TikTok", raille le centriste Alexandre Garcin, devenu maire en décembre après la condamnation définitive de Guillaume Delbar (DVD) dans une affaire de fraude fiscale.

Le candidat divers droite André Hibon appelle, lui, à "un Front Républicain" contre LFI. "Je ferai tout pour que Roubaix ne devienne pas +Mélenchon ville+".

Reste l'inconnue majeure: la participation. A Roubaix, "l'abstention est beaucoup plus importante qu'au niveau national (...) Quand ça vote très peu, comme aux municipales de 2020, ça ne vote pas nécessairement à gauche", prévient Tristan Haute.

L'abstention à Roubaix avait dépassé 77% aux municipales de 2020.

D'où ce paradoxe: "Une ville qui accorde 52% de ses voix à Jean-Luc Mélenchon mais qui est dirigée par la droite". Alors, "toute la stratégie locale de La France insoumise consiste à mobiliser les abstentionnistes, avec une occupation massive du terrain", résume le politologue.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Iranien passe devant une immense fresque anti-américaine peinte sur un bâtiment dans la capitale iranienne, Téhéran, le 31 janvier 2026 ( AFP / Atta KENARE )
    L'Iran dit vouloir éviter la guerre et privilégier la diplomatie
    information fournie par AFP 31.01.2026 21:51 

    Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé samedi soir qu'une guerre n'était dans l'intérêt ni de l'Iran ni des Etats-Unis, disant vouloir privilégier la diplomatie. "La République islamique d'Iran n'a jamais recherché et ne recherche en aucun cas la guerre, ... Lire la suite

  • L'infirmière Majdouline, révoquée de la fonction publique pour avoir pour avoir refusé de manière répétée d'ôter son calot chirurgical, s'adresse aux journalistes devant le tribunal administratif de Paris, le 23 décembre 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    L'infirmière ayant refusé d'ôter son calot finalement suspendue huit mois
    information fournie par AFP 31.01.2026 20:32 

    L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué samedi avoir "modifié" la sanction prononcée initialement contre une infirmière ayant refusé d'ôter son calot chirurgical, après la décision de justice jugeant début janvier son licenciement "disproportionné". ... Lire la suite

  • À Paris, une marche silencieuse en soutien au peuple iranien
    À Paris, une marche silencieuse en soutien au peuple iranien
    information fournie par AFP Video 31.01.2026 18:06 

    Quelques centaines de personnes s'élancent de Port-Royal, à Paris, en soutien au peuple iranien. Des personnes tenant des pancartes et des photos se réunissent avant de marcher en silence vers la place de la Sorbonne, après la répression meurtrière des manifestations ... Lire la suite

  • Jura: un conflit sur l'installation d'un McDonald illustre la crise des centres-villes
    Jura: un conflit sur l'installation d'un McDonald illustre la crise des centres-villes
    information fournie par AFP Video 31.01.2026 18:04 

    Pour ou contre l'implantation de McDonald's dans les villages et bourgs français ? Si de nombreuses mairies s'y opposent, leurs voix ne pèsent pas grand-chose face à l'arrivée du géant du fast-food le long des routes de campagne.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank