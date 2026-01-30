 Aller au contenu principal
Le président élu du Chili au Salvador pour "étudier" le modèle carcéral
information fournie par AFP 30/01/2026 à 23:48

Des détenus dans une cellule lors de la visite du président élu du Chili, José Antonio Kast, au méga-centre de détention antiterroriste (Cecot) à Tecoluca, au Salvador, le 29 janvier 2026 ( AFP / Oscar RIVERA )

Le président élu du Chili, José Antonio Kast, a visité vendredi la méga-prison de haute sécurité pour membres de gangs au Salvador, disant vouloir "étudier" le modèle pénitentiaire du président Nayib Bukele.

Les visites du Centre de confinement du terrorisme (Cecot) font partie du protocole habituel réservé aux invités de Nayib Bukele, qui a fait de la prison construite en 2023 un symbole de sa "guerre" contre les gangs

Celle-ci a réduit drastiquement la violence dans le pays. Mais si la criminalité s'est effondrée, les méthodes utilisées par M. Bukele sont pointées du doigt par plusieurs ONG, qui dénoncent détentions arbitraires, mauvais traitements, cas de torture et même des décès dans les prisons.

"C'est un système pénal différent du nôtre que nous voulons étudier, connaître, et pas nécessairement reproduire de la même manière", a déclaré le président élu d'extrême droite.

M. Kast a visité les cellules d'un pavillon où les détenus, tête rasée, vêtus de shorts et de T-shirts blancs, l'ont salué à l'unisson, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les surveillants ont demandé à certains d'enlever leur maillot pour montrer leurs tatouages, signes d'appartenance au gang Barrio 18 ou celui de la Mara Salvatrucha, déclarés "terroristes" par les Etats-Unis.

Le président élu du Chili, José Antonio Kast (c) et le ministre de la Défense du Salvador, René Merino Monroy (c,g), lors d’une visite du Centre de Confinement contre le Terrorisme (Cecot) à Tecoluca, au Salvador, le 29 janvier 2026 ( AFP / Oscar RIVERA )

Nayib Bukele a instauré un état d'exception depuis mars 2022, prorogé depuis, autorisant des arrestations sans mandat judiciaire.

Près de 91.000 personnes ont été incarcérées sous ce régime et environ 8.000 ont été libérées faute de preuves, selon des chiffres officiels.

