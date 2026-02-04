 Aller au contenu principal
Escrime : Ysaora Thibus de retour au plus haut niveau

04/02/2026

Pour sa saison de reprise après plus d'un an d'absence, le temps de se remettre de son opération des ligaments croisés du genou gauche et de la fin de son histoire de dopage, l'escrimeuse française Ysaora Thibus a signé sa meilleure compétition depuis son retour en atteignant les quarts de finale à la coupe du monde de fleuret à Hong Kong. À 34 ans, elle entend retrouver sa meilleure forme pour son objectif à long terme : une qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.

1

