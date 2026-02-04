Pour sa saison de reprise après plus d'un an d'absence, le temps de se remettre de son opération des ligaments croisés du genou gauche et de la fin de son histoire de dopage, l'escrimeuse française Ysaora Thibus a signé sa meilleure compétition depuis son retour en atteignant les quarts de finale à la coupe du monde de fleuret à Hong Kong. À 34 ans, elle entend retrouver sa meilleure forme pour son objectif à long terme : une qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
Escrime : Ysaora Thibus de retour au plus haut niveau
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro