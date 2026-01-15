 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15/01/2026 à 17:48

Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île arctique et des pays européens de l'Otan y ont lancé une nouvelle mission militaire. Quelle est la situation au Groenland et pourquoi Trump le veut-il ? Décryptage

Groenland
OTAN
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Au Louvre, les touristes réagissent à la hausse des prix pour les visiteurs hors-UE

information fournie par AFP Video 14 janv.
1
2

Mercosur: la motion de censure de La France insoumise rejetée

information fournie par AFP Video 14 janv.
3

Manifestations à travers le monde en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 14 janv.
4

Les émissions de la France baissent trop peu, trop lentement

information fournie par France 24 14 janv.
5

Le pétrolier sous pavillon russe saisi par les Etats-Unis est entré dans les eaux britanniques

information fournie par AFP 14 janv.
6

Action coup de poing de la Confédération paysanne à Paris, 50 gardes à vue

information fournie par AFP 14 janv.
4
7

Quelques mobilisations d'agriculteurs se maintiennent, 50 interpellations à Paris

information fournie par AFP 14 janv.
1
8

Les causes environnementales des méga-feux en Argentine

information fournie par France 24 14 janv.
1

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
2

TIC TECH – IA : les milliards d’Elon Musk, fuite des patrons, la French Tech sous tension

information fournie par Ecorama 09 janv.
3

Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama 09 janv.
1
4

CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?

information fournie par Ecorama 09 janv.
5

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
7

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
8

Tempêtes sur l'Europe : fortes intempéries sur une partie du continent, transports perturbés

information fournie par AFP 09 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Mobilisation agricole: l'A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne

information fournie par AFP Video 17 déc. 2025
7

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
8

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank