Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île arctique et des pays européens de l'Otan y ont lancé une nouvelle mission militaire. Quelle est la situation au Groenland et pourquoi Trump le veut-il ? Décryptage
Au Groenland, l'Otan face à Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro