Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama • 14/01/2026 à 14:10

Les derniers chiffres d’inflation aux États‑Unis ravivent le débat sur la politique monétaire. Avec une hausse des prix stabilisée à 2,7 % sur un an en décembre, l’inflation reste élevée malgré un ralentissement de sa progression. Un niveau qui conduit Donald Trump à renouveler sa pression sur la Réserve fédérale, à deux semaines d’une réunion très attendue. Alors que les composantes alimentaires et énergétiques tirent toujours les prix vers le haut, la Fed doit arbitrer entre maintien des taux et éventuelle détente monétaire, dans un contexte où le marché du travail montre des signes de ralentissement. Entre croissance robuste, emploi moins dynamique et amélioration attendue du pouvoir d’achat des ménages américains, quelles sont les perspectives pour 2026 ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 14 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com