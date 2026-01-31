Le président élu du Chili, José Antonio Kast, et son épouse, María Pía Adriasola, rencontrent le président salvadorien Nayib Bukele et son épouse, Gabriela Rodríguez, au palais présidentiel de San Salvador, après que Kast a visité la méga-prison CECOT du Salvador. IMAGES
Le président élu du Chili, José Antonio Kast, rencontre Bukele, le dirigeant du Salvador
