Agnès Verdier-Molinié (directrice de l’Ifrap) :“Les Français attendent la vérité sur le pays”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/06/2026 à 14:05

Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’Ifrap, était l’invitée de l’émission Ecorama du 4 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la baisse de la consommation de carburants en France, l’assouplissement encadré des règles budgétaires européennes face au choc énergétique, les recommandations de Bruxelles pour réduire les déficits publics français, le coût du conflit au Moyen-Orient pour les finances publiques, la fiscalité du travail et de la production, ainsi que le débat sur l’âge de départ à la retraite en Europe.